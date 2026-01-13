Sufre ataque epiléptico y provoca carambola

Transcurrían las 10:00 horas del lunes, cuando un automovilista sufrió un cuadro de ataques epilépticos y terminó provocando un aparatoso accidente de tránsito múltiple en la capital chiapaneca, dejando un saldo de ocho personas lesionadas y daños materiales en al menos cuatro vehículos.

Esto fue en el cruce del bulevar Laguitos y la calle Palenque, en el fraccionamiento Centenario.

El percance fue reportado a los números de emergencias, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

Accidente

Al arribar, las autoridades localizaron cuatro unidades siniestradas y a ocho personas con diversas lesiones, por lo cual se solicitó atención médica inmediata.

De acuerdo con los reportes oficiales, el percance ocurrió debido a que el conductor de un Chevrolet Aveo, con placas del estado de Chiapas, circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar Laguitos.

Sin embargo, de manera repentina, sufrió una crisis epiléptica que ocasionó que perdiera el control del volante.

La unidad se estampó inicialmente contra un Nissan Versa de color blanco, posteriormente contra un Volkswagen Jetta de color negro, con placas de la Ciudad de México, y finalmente contra un colectivo de la ruta foránea Progreso-Tuxtla Gutiérrez.

Paramédicos de Protección Civil del Estado y de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a los lesionados.

Tras la valoración, se determinó el traslado de cuatro personas a distintos hospitales para recibir atención médica, mientras que el resto fue atendido en el lugar de los hechos.

Agentes de la Policía de Tránsito acudieron para tomar conocimiento y llevar a cabo el peritaje necesario. Posteriormente, con apoyo de grúas de plataforma se retiraron los vehículos involucrados para liberar la vialidad y continuar con las diligencias legales.