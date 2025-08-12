Sufre ataque epiléptico y se estrella en hotel

Ocho personas lesionadas y daños materiales valuados por miles de pesos, dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito sobre la 4.ª Oriente, entre la avenida Central y 1.ª Norte de la zona centro de la capital chiapaneca, en las últimas horas de la noche del domingo.

El hecho fue registrado aproximadamente a las 21:20 horas, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento.

Ahí, se informó que el chofer de un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 77 había perdido el control del volante debido a que sufrió un cuadro de convulsiones por aparentemente un ataque epiléptico.

En el primer impacto se estrelló contra un poste de alumbrado público, el cual derribó y arrastró durante varios metros.

Posteriormente, chocó contra un vehículo estacionado de la marca Chevrolet Chevy de color arena.

Al continuar con su trayectoria terminó colisionando contra la fachada de las instalaciones del hotel María Eugenia.

Por ello, ocho pasajeros resultaron lesionados. Al menos dos eran menores de edad.

Rápidamente se presentaron las autoridades estatales y los policías de Tránsito y Vialidad Municipal para llevar a cabo el peritaje correspondiente.

Por otro lado, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a los lesionados, sin embargo, ninguno requirió ser llevado a un hospital.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar el vehículo y remitirlo al corralón en turno para liberar la circulación en la zona.