Sufre fractura expuesta luego de ser atropellado

Con lesiones de gravedad resultó un motociclista, entre ellas una doble fractura expuesta en una de las piernas, luego de protagonizar un accidente contra una camioneta cuyo conductor presuntamente le cerró el paso y después escapó, en calles del barrio San Roque, en la capital chiapaneca.

El percance se registró alrededor de las 17:30 horas sobre la avenida Central, en el cruce con la 8.ª Oriente, donde el joven circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue impactado.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo habría realizado un corte de circulación que provocó la colisión.

Hospitalizado

A consecuencia del golpe, el motorista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió heridas de consideración, por lo que fue necesario solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal también se movilizaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y coordinar las acciones.

Minutos después arribó una cuadrilla de paramédicos, cuyos integrantes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Debido a la gravedad de las lesiones y a la fractura expuesta que presentaba, determinaron trasladarlo de urgencia a un hospital, donde recibiría atención médica especializada inmediata.

En tanto, el conductor de la camioneta involucrada no permaneció en el lugar y se retiró antes de que llegaran las autoridades, por lo que se esperaba que se hicieran las indagatorias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Alrededor de una hora después, una grúa de plataforma retiró la motocicleta con el propósito de liberar la vialidad y permitir que la circulación en este sector de la capital volviera a la normalidad.