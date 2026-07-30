Sufre un aborto y encuentran el feto

Una fuerte movilización policial en el barrio Hidalgo, en la ciudad capital, se registró durante la madrugada de ayer luego de que se informara sobre el hallazgo de un feto en la zona.

De acuerdo con datos, el hecho fue registrado alrededor de las 05:10 horas, cuando elementos policiales municipales y estatales se movilizaron sobre la 2a. Norte y 15a. Oriente.

Ahí, se informó que era necesario la presencia de una cuadrilla de socorristas. Por lo que en minutos se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal.

Elementos de la Policía Municipal se entrevistaron con los familiares de la paciente, identificada como Cyndi “N”, de 29 años de edad.

La familia relató a las autoridades que la joven comenzó a presentar fuertes dolores abdominales y al salir de la vivienda sufrió un aborto espontáneo. En sus declaraciones, aseguraron que ella desconocía encontrarse en estado de gestación.

Pronto la cuadrilla de socorristas le brindó la atención prehospitalaria. Tras la valoración, confirmó la pérdida de un producto de aproximadamente cinco a seis meses de gestación.

Para salvaguardar su integridad, la joven fue trasladada de urgencia al hospital regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa, donde recibe atención médica especializada.

En estricto apego a los protocolos legales, el domicilio fue resguardado por los primeros respondientes. Posteriormente, personal de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para realizar el levantamiento del feto y dar inicio a la noticia criminal correspondiente para el esclarecimiento de los hechos.