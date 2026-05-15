Sufre un accidente por presunto semaforazo

Un joven motociclista resultó gravemente lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado durante las últimas horas de la noche del miércoles sobre el crucero del bulevar Belisario Domínguez y calle 28 de Agosto, frente a la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez.

El percance se dio aproximadamente a las 22:20 horas, por lo que automovilistas y vecinos de la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia tras escuchar el fuerte impacto entre las unidades involucradas.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras diligencias. De acuerdo con los reportes preliminares, el percance presuntamente se originó debido a un semaforazo, situación que derivó en el aparatoso choque.

Hospitalizado

Tras el impacto, el motociclista quedó tirado sobre el pavimento con diversas lesiones y una probable fractura expuesta, por lo que agentes viales solicitaron de inmediato el apoyo de una unidad de emergencia.

Minutos después arribó una cuadrilla de paramédicos, quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar de los hechos para estabilizarlo antes de trasladarlo a un hospital, donde recibiría atención médica especializada y la realización de estudios radiográficos para determinar la gravedad de las lesiones.

La circulación vehicular en la zona se vio parcialmente afectada mientras las autoridades realizaban las maniobras correspondientes y recababan información para deslindar responsabilidades entre los involucrados.

Más tarde, personal de grúas con plataforma llevó a cabo el retiro de las unidades accidentadas, las cuales fueron trasladadas al corralón en turno para liberar completamente la vialidad y continuar con el proceso legal.

Autoridades exhortaron a los automovilistas y motociclistas a respetar los señalamientos viales y los semáforos, especialmente en cruces de alta circulación, a fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la vida.