Sufren percance en moto; uno murió y otro quedó grave

Un accidente ocurrido durante las primeras horas del sábado sobre la carretera Fronteriza del Sur dejó como saldo una persona fallecida y otra con lesiones de gravedad, luego de que la motocicleta en la que viajaban saliera de la cinta asfáltica.

El percance se registró en el tramo que comunica a Benemérito de Las Américas con Comitán, a pocos kilómetros de la base 15 CINE, dentro de este municipio.

Impacto en árboles

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres viajaban a bordo de una motocicleta cuando el conductor habría perdido el control de la unidad.

La unidad salió del camino y acabó impactándose contra varios árboles y una cerca perimetral, provocando que ambos ocupantes resultaran lesionados.

Personas que se encontraban cerca solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron elementos de distintas corporaciones policiacas y paramédicos de Protección Civil, quienes encontraron a uno de los motoristas con considerables lesiones.

Los socorristas realizaron la valoración de los afectados; sin embargo, uno de ellos ya no presentaba signos vitales.

El otro ocupante fue trasladado al hospital IMSS-Bienestar, en la cabecera municipal, donde quedó bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

La zona fue resguardada por las autoridades mientras se notificaba el hecho al Ministerio Público y se esperaba la intervención de personal especializado para llevar a cabo las diligencias.

Hasta el momento, las autoridades no habían dado a conocer oficialmente la identidad de las dos personas involucradas en el choque.

Personal ministerial y de Servicios Periciales llevó a cabo las actuaciones necesarias para documentar el sitio y posteriormente efectuó el levantamiento del cadáver.