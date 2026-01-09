Sujeto es agredido sin razón aparente

Un hombre, identificado como Jorge “N” (57 años), fue víctima de una agresión con arma blanca en calles del centro de Tapachula, sin que hasta el momento se conozcan los motivos del ataque ni se haya logrado la detención del responsable.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado se dirigía a su domicilio sobre la 10.ª avenida Sur, entre 6.ª y 8.ª calle Poniente, cuando un sujeto se le acercó de manera repentina y, sin mediar palabra, lo atacó con un cuchillo.

Además le propinó varios golpes, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Ayuda médica

Vecinos del sitio al percatarse de la agresión y observar al lesionado, solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos del grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes brindaron atención prehospitalaria al herido, pues presentaba laceraciones en el rostro y la nariz, con sangrado activo.

Tras realizar la limpieza, curación y vendaje, los socorristas informaron que el estado de salud del hombre era estable. El afectado decidió permanecer con sus familiares, quienes dijeron que lo trasladarían a un hospital para una valoración más detallada.

Al lugar también se presentaron los elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes tomaron conocimiento de los hechos y llevaron a cabo un patrullaje en la zona con la intención de ubicar al agresor; sin embargo, el operativo no arrojó resultados positivos.

Las autoridades exhortaron al afectado a presentar la denuncia correspondiente para dar seguimiento legal al caso.