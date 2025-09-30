Sujeto es detenido por apedrear camioneta

Un sujeto fue aprehendido por vecinos de una colonia al sur del municipio de Comitán, durante la noche del domingo, luego de ser acusado de apedrear un vehículo estacionado, por lo que fue entregado a la Policía Municipal y consignado ante un agente del Ministerio Público.

Fue alrededor de las 21:30 horas que ocurrió el incidente en la colonia Valle Balún Canán, localizada al sur-poniente de la ciudad.

Colonos del lugar se percataron que una persona del sexo masculino que caminaba sobre la vía pública levantó una roca y, sin una razón aparente, la estrelló contra el parabrisas de una camioneta Toyota de color blanco, que se encontraba estacionada, para después darse a la fuga.

Tras los hechos, los propietarios realizaron una llamada de auxilio al número de emergencias 911 para solicitar la presencia policiaca, al tiempo de organizarse junto con sus vecinos e iniciar una persecución que derivó en la retención del malhechor.

Agentes de la Policía Municipal llegaron para poner bajo custodia al energúmeno individuo y debido a que la parte afectada indicó que haría la denuncia correspondiente, fue consignado ante un agente del Ministerio Público para que esta autoridad deslinde responsabilidades.