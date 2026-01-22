Sujeto intenta abusar de una menor en casa

Un intento de abuso sufrió una menor de 17 años, cuando un sujeto irrumpió por la fuerza en su vivienda que se ubica en la carretera de terracería que conduce a la ranchería Islapá, en Comitán. Tal acción movilizó a paramédicos y policías para atender la emergencia. Eran cerca de las 17:30 horas.

En el lugar, familiares indicaron que un hombre aprovechó cuando la adolescente se encontraba sola en el domicilio y entró por la fuerza para intentar abusar de ella, para posteriormente huir entre los matorrales.

Será denunciado

Luego del intento frustrado, la jovencita fue valorada por paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, por lo que después la trasladaron al hospital regional para una atención especializada.

Después de esto sería presentada ante un agente del Ministerio Público (MP) para declarar sobre lo acontecido y realizar la denuncia, a fin de que se inicien con las investigaciones para dar con el responsable y sea presentado ante las autoridades ministeriales.