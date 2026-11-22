Un hecho violento tuvo lugar en el municipio de Palenque. Se informó que durante la mañana de este sábado unos sujetos armadas atacaron a balazos al conductor de una camioneta de conocida carnicería.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo y fuentes consultadas, se supo que el chofer de este vehículo se encontraba realizando maniobras en las instalaciones del rastro municipal, ubicado por la carretera Palenque-La Libertad, a pocos kilómetros del crucero y de la zona urbana.

Sin embargo, hasta ese lugar arribaron tripulantes de una motocicleta, quienes sacaron presuntamente a relucir armas de fuego cortas, con las que dispararon en repetidas ocasiones en contra del vehículo y el conductor.

Auxiliado

Luego de la agresión, resultó lesionado por los proyectiles una persona del sexo masculino de identidad reservada, el cual presentó varios impactos y de inmediato fue trasladado al hospital para mayor valoración.

Al lugar se constituyeron elementos de las diferentes corporaciones policíacas, que acordonaron la escena y realizaron las pesquisas para las investigaciones correspondientes y desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad para dar con los presuntos agresores.