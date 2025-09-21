SUV queda debajo de una pipa en bulevar

En el bulevar Paseo de la Federación, localizado en el municipio de Comitán, sucedió un fuerte percance vehicular a la altura de la 29.ª calle Sur, donde una pipa de agua y una camioneta particular protagonizaron un choque que dejó como saldo daños valuados en varios miles de pesos y una intensa movilización de los cuerpos de seguridad.

Se incrustó

De acuerdo con los reportes preliminares y el testimonio de algunos testigos, la pesada unidad de color negro intentaba ingresar a un terreno particular cuando fue sorprendida por una camioneta Nissan Kicks de color naranja que circulaba por la vía principal.

La falta de visibilidad y la maniobra repentina habrían sido factores determinantes para que la SUV impactara de lleno contra la parte lateral de la pipa.

La fuerza del encontronazo provocó que la unidad quedara parcialmente debajo del tanque, lo que generó momentos de tensión entre los presentes, quienes temieron que los ocupantes hubieran resultado gravemente lesionados.

Sin embargo, tras la revisión se confirmó que ninguno sufrió heridas de consideración, limitándose únicamente a golpes menores y una fuerte crisis nerviosa.

GN tomó conocimiento

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio y se entrevistaron con los conductores involucrados.

Posteriormente, iniciaron las labores para liberar la vialidad que permaneció obstruida durante varios minutos.

Finalmente, ambas partes fueron invitadas a llegar a un acuerdo conciliatorio que permitiera deslindar responsabilidades y evitar mayores complicaciones legales.