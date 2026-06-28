SUV sale del camino y vuelca; dos malheridos

La salida de camino de una camioneta provocó un accidente sobre la autopista Ocozocoautla-Arriaga, donde dos personas sufrieron diversas lesiones y requirieron ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 87, en jurisdicción del municipio de Coita.

Por motivos que aún son investigados, el conductor perdió el control de la unidad, una camioneta SUV de la marca Ford, que abandonó la carpeta de rodamiento y terminó volcada entre la vegetación a un costado de la vía de cuota.

Atención médica

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Tras valorar a los ocupantes, un hombre y una mujer fueron estabilizados en el sitio y posteriormente trasladados a un hospital para una revisión especializada inmediata.

Mientras tanto, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras resguardaron el área para prevenir nuevos incidentes y realizaron las diligencias necesarias para documentar lo ocurrido.

Concluidos los trabajos periciales, una grúa retiró la camioneta siniestrada y la trasladó al corralón, donde permanecerá bajo resguardo mientras las autoridades determinan las causas que originaron el accidente.