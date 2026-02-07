Tatuador e influencer es asesinado a balazos

De al menos ocho balazos fue ejecutado un joven que se dedicaba a realizar tatuajes y contenido para redes sociales, principalmente videos de entretenimiento y que en algunos criticaba a las autoridades municipales, cuando se encontraba en un local comercial en el barrio Esquipulas en la población de Huixtla.

El ahora occiso, conocido como “Chabelo” (23 años), fue atacado por sujetos armados que llegaron hasta el inmueble ubicado en la avenida Arteaga Norte, entre las calles Negrete y Francisco Sarco Oriente.

Ahí preguntaron por el servicio de tatuajes y al salir el joven le dispararon en varias ocasiones.

Tras esto, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, al parecer en una motocicleta en la que se desplazaban.

Reporte a autoridades

Los vecinos al escuchar detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades, acudiendo elementos policiacos y de Protección Civil (PC), que confirmaron que en el interior del local comercial se encontraba un hombre, y al ser revisado ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con el reporte, el individuo presentaba al menos seis impactos de bala en el abdomen y dos en la frente, los cuales le provocaron la muerte de forma instantánea.

El sitio fue acordonado por las autoridades, mientras que personal de Servicios Periciales arribaron para recabar indicios y proceder al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley.

Por este hecho de violencia fue abierta una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de homicidio calificado.

El incidente ha generado preocupación entre la población de Huixtla, pues hace ocho días otras dos personas fueron ejecutadas a balazos en el interior de su domicilio y no hay avances relacionados con las pesquisas.