Taxi causa destrozos tras ser impactado

Con cuantiosos daños materiales fue como saldó un aparatoso choque entre un automovilista y un taxi durante la madrugada del domingo en el municipio de Comitán. El responsable huyó y al lugar se movilizaron los cuerpos de emergencia.

Fue a las 05:00 horas que se registró el accidente sobre el bulevar Juan Sabines, en la carretera a Las Margaritas, aproximadamente a 200 metros de la 8.ª Oriente.

Responsable huyó

El percance ocurrió cuando ambos vehículos circulaban hacia el oriente de la ciudad, pero de pronto el conductor de un Volkswagen Jetta perdió el control del volante y colisionó en la parte lateral izquierda de un transporte público en modalidad de taxi, con número económico 0915 del sitio Junchavín.

En consecuencia, el ruletero también perdió el dominio del vehículo y se estrelló contra un muro de contención, derribó una galera de lámina y finalmente un poste de madera de la línea telefónica. La unidad presentó severos daños en la carrocería y vecinos reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal se movilizó para que paramédicos brindaran los primeros auxilios al trabajador del volante que no presentó lesiones graves, por lo cual no fue necesario su traslado a un hospital.

Por último, agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva llegaron para atender el percance junto a peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra.

Realizaron los peritajes y consignaron el asunto ante un agente del Ministerio Público para investigar el hecho y para el deslinde de responsabilidades. El taxi fue remolcado al corralón para su resguardo, mientras se llevan a cabo las pesquisas.