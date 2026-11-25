Un gran susto se llevó un conductor en una zona de curvas en las cercanías de la zona arqueológica de Palenque. Este medio informativo tuvo conocimiento acerca del accidente de un taxi marcado con el número económico 232 que brinda servicio por el sitio en mención

De acuerdo a datos obtenidos, lo anterior ocurrió sobre la carretera ramal al área arqueológica, justo en el tramo de zonas de curvas peligrosas. Allí el ruletero derrapó, como factor circunstancial, dado que la carpeta asfáltica se encontraba mojada.

Motivo

En consecuencia, el taxista perdió el control de la unidad de servicio público, la cual abandonó la cinta de rodamiento quedando fuera de la misma, pero dentro de la abundante maleza.

No obstante, a pesar de lo infortunado del hecho, todo quedó en daños materiales en el vehículo, sin presentarse lesionados por esta situación.

Luego de recibir el reporte a los número de emergencia 911, al lugar se constituyeron elementos de la Guardia Nacional y colegas del asustado taxista. Los primeros le proporcionaron apoyo y atención para la extracción y salvamento, para posteriormente hacer el deslinde de responsabilidades por este hecho de tránsito que no dejó víctimas, haciendo un llamado a manejar con más precaución si las inclemencias del tiempo lo requieren, como la lluvia pertinaz que se presentó en la zona de curvas.