Taxi no puede subir calle con pendiente

El lunes por la tarde, el conductor de un taxi local sufrió un fuerte percance cuando intentó ascender en una vía con pendiente muy pronunciada, pero debido al pavimento mojado perdió el control y volcó, esto en el municipio de Tila.

De acuerdo al reporte preliminar, el ruletero se disponía a cumplir con un servicio y cuando se desplazaba por el barrio Centro sobre la calle Concepción fue que se accidentó.

Derrape por lluvia

Testigos mencionaron que el taxista, identificado como Reynaldo Abraham C. G. (60 años), oriundo de Yajalón, transitaba en la dirección mencionada, sin embargo, justo al subir por la inclinada pendiente los neumáticos perdieron tracción y derraparon.

El concreto hidráulico mojado previamente por una persistente lluvia, fue uno de los factores que hizo que perdiera el control del volante y se fuera de reversa hasta finalmente volcar, quedando con las llantas hacia arriba.

Se dijo que derrapó algunas cuadras atrás y colisionó contra una unidad que estaba estacionada.

Dos lesionados

Al lugar se constituyeron de inmediato compañeros del chofer y decenas de particulares que ayudaron a rescatarlo, al igual que a un pasajero que dijo llamarse Pascual G. M. (70 años). Ambos resultaron con golpes contusos y otras considerables lesiones.

Tras llegar las distintas corporaciones policiacas y los equipos de auxilio, se les indicó que los afectados ya habían sido trasladados al hospital del poblado, para una mejor valoración y atención médica.

El taxi siniestrado fue puesto sobre sus llantas entre todos los presentes; posteriormente el propietario pidió que fuera transportado para el deslinde de responsabilidades al patio de maniobras del sitio de taxis.