Taxi queda destrozado; fue colisionado por camioneta

El jueves por la mañana se dio un aparatoso percance de tránsito en el barrio Guadalupe, ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, cuando un taxi foráneo de la marca Toyota Avanza de color gris, fue impactado de manera violenta por una camioneta que se dio a la fuga velozmente.

Choca y se fuga

De acuerdo con testigos que presenciaron el siniestro, alrededor de las 11:00 horas la unidad responsable era una Chevrolet Silverado de color blanco, la cual circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Flavio A. Paniagua.

El conductor perdió el control y embistió directamente al taxi de transporte público, provocando que este saliera proyectado varios metros, hasta terminar estrellado contra un poste de concreto de la CFE. Esto dejó severamente dañada la carrocería, el cofre y gran parte de la estructura del vehículo.

Vecinos y transeúntes señalaron que, lejos de detenerse, el responsable aceleró y huyó del lugar, evitando asumir las consecuencias de lo ocurrido. Este hecho generó molestia e indignación entre quienes presenciaron el choque, pues la imprudencia y la fuga incrementaron la gravedad de la situación. Al lugar arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes para recabar la versión de testigos, además de inspeccionar un video que capturó el momento del percance.

Se informó que dos personas resultaron lesionadas de gravedad, aunque en una primera versión se manejó que el chofer del taxi solo había resultado con golpes leves y crisis nerviosa. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos para luego trasladarlos al hospital de Las Culturas para su atención médica especializada. Las autoridades desplegaron un operativo y pudieron localizar al conductor responsable, quien rendirá cuentas por las afectaciones provocadas.