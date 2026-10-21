Taxi sale proyectado hacia un bolardo tras choque

El no respetar la preferencia provocó que una unidad de transporte público en modalidad de taxi y un vehículo particular protagonizaran un aparatoso accidente de tránsito que dejó como saldo a una persona del sexo femenino lesionada, en la colonia Bienestar Social de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado cerca de las 15:35 horas del martes, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la calle Pino Suárez, entre las avenidas Benito Juárez y Miguel Hidalgo, de la referida colonia.

Ahí, les dieron a conocer que un vehículo particular y un taxi habían protagonizado un aparatoso percance de tránsito.

Policontundida

De la fuerte colisión, el transporte público se estampó contra un bolardo de contención. Como saldo, una embarazada quedó policontundida de las extremidades.

Personal paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron el reporte recibido en el 911. Tras la valoración, se informó que la fémina no requería hospitalización, así que únicamente la estabilizaron en el sitio mediante los primeros auxilios.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y de transportarlas al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.