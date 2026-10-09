Taxi se estampa con camioneta y vuelca

Un taxi terminó con las llantas al aire, volcado sobre el toldo, cuando el chofer perdió el control en una transitada avenida de la ciudad de Comitán durante las últimas horas de la noche del miércoles, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia
El percance se registró sobre la 6.ª avenida Poniente, entre 10.ª y 11.ª calle Sur en el barrio de Nicalocok.
Falta de precaución
El incidente ocurrió debido a que el conductor de un transporte público de la marca Nissan Tsuru, con número económico 0243 y en modalidad de taxi, circulaba hacia el norte cuando de pronto no pudo controlar el volante y derrapó.
Lo anterior por la falta de precaución y porque presuntamente circulaba velozmente, esto aunado al pavimento mojado por la lluvia, provocaron que se estampara contra una camioneta tipo SUV deportiva de la marca Chevrolet Trax, que se encontraba estacionada.
Como consecuencia, el vehículo del servicio público acabó volcado y quedó con las llantas hacia arriba, atravesado sobre la vialidad y causó un bloqueo al tráfico vial. Testigos reportaron el percance al número de emergencias 911.
Policontundido
De inmediato, al lugar de los hechos se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios al taxista, quien resultó policontundido, pero no fue necesario trasladarlo a un hospital, así que fue estabilizado al momento.
Por último, fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal quienes arribaron para tomar conocimiento del accidente y llevar a cabo los peritajes a fin de deslindar responsabilidades en las siguientes horas.