Taxi termina incrustado en portón tras impacto

El vigilante de un comercio resultó lesionado por el choque entre una camioneta y un taxi durante la mañana del jueves en el municipio de Comitán, provocado por la falta de precaución y el nulo respeto de la preferencia vial de una transitada avenida.

Lo anterior movilizó a paramédicos y agentes viales para atender la emergencia.

Fue sobre el par vial en la 7.ª avenida Poniente con 12.ª calle Sur, en el barrio Cumpatá, donde ocurrió el incidente alrededor de las 10:20 horas.

Se pasó el alto

La colisión sucedió debido a que la persona que manejaba una camioneta SUV Honda de color rojo, circulaba sobre la calle con dirección al oriente, pero al llegar a la intersección no se detuvo.

Esto hizo que al cruzar se estrellara en la parte lateral derecha de un Nissan Tsuru, del servicio público en modalidad de taxi con número económico 0283 del sitio Balam, el cual se dirigía al sur de la ciudad.

El taxista perdió el control del volante y terminó incrustado contra el portón de una fábrica de calzado, acabando sobre la acera peatonal; asimismo, la unidad responsable del accidente tuvo afectaciones en la parte frontal.

Por ello, una persona quedó lesionada, era el vigilante del negocio que se encontraba en el interior de la fábrica y justo detrás del portón, siendo atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal y trasladado al hospital regional.

Finalmente, llegaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para brindar ayuda, controlar el tráfico que se generó en la zona y para mediar entre los involucrados para el pago de daños y gastos médicos.

Buscarían que firmaran un convenio y se deslindaran responsabilidades al momento.