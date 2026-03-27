Taxi trata de rebasar, pero choca y vuelca

Un espectacular accidente automovilístico registrado la tarde del jueves en el centro de Tapachula, dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales por varios miles de pesos.

El percance ocurrió en la intersección de la 3.ª avenida Sur y 10.ª calle Oriente, donde un taxi Nissan March con número económico 1047 terminó volcado tras impactarse contra una camioneta Mazda tipo pick up de color rojo.

Accidente

De acuerdo con versiones preliminares, ambas unidades circulaban en dirección de norte a sur; sin embargo, al llegar a la altura de la 3.ª Oriente la unidad particular redujo su velocidad de manera repentina, según refieren, debido a que otro vehículo le hizo un corte de circulación.

Ante esta situación, el chofer del transporte público —que intentaba rebasar— no logró frenar a tiempo y se estrelló contra el costado de la camioneta. Tras el golpe, perdió el control de la unidad y acabó volcando, quedando con las llantas hacia arriba en medio de la vialidad.

El percance generó la movilización de cuerpos de emergencia y de seguridad, quienes acudieron con rapidez al sitio para atender la situación y evitar mayores riesgos a otros conductores.

Paramédicos brindaron atención al ruletero, quien presentaba una lesión en el brazo. No obstante, tras ser valorado, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Diligencias

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada durante varios minutos, mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar la unidad volcada y liberar la vía.

Autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar maniobras de riesgo como rebasar en zonas inadecuadas y mantener la distancia adecuada entre vehículos.