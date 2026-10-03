Taxi vuelca afuera de la Clínica de Campo

Un vehículo del servicio público en modalidad de taxi terminó volcado sobre la vía de comunicación, luego de sufrir un accidente en las inmediaciones de la Clínica de Campo, también conocida como Hospital Rural Bienestar número 1.

Lo anterior en el barrio de Fátima en la carretera Panamericana del municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Quedó recostado

El percance llamó la atención de habitantes y automovilistas que transitaban por el sector, quienes se acercaron para conocer lo sucedido y verificar si alguna persona necesitaba ayuda.

La unidad quedó recostada sobre el toldo después del incidente, aunque hasta el momento no se cuenta con información precisa sobre la mecánica de la volcadura.

Extraoficialmente se dio a conocer que el chofer circulaba bajo los efectos del alcohol, lo que influyó en la pérdida de control, versión que tendrá que ser corroborada o descartada por las autoridades.

Al parecer solo resultó lesionado el conductor, pero contó con suerte al únicamente presentar golpes leves, por lo que se esperaba la intervención de los cuerpos de emergencia y de las corporaciones policiacas para verificar la situación.

Con la ayuda de otros conductores, la unidad fue puesta sobre sus llantas y después la trasladaron a un corralón de la ciudad para liberar la circulación en la zona. Se espera que el deslinde de responsabilidades se haga en las próximas horas.