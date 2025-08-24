Taxi y auto chocan por corte de circulación

Cuatro personas con múltiples lesiones y dos vehículos siniestrados fue el saldo de un aparatoso accidente durante la mañana del sábado, en la vía federal 190 que conecta con el municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar que una mala maniobra habría causado el percance carretero.

Le cerraron el paso

Trascendió que minutos antes de las 09:00 horas, personal de Protección Civil (PC) fue alertado de un choque a través del número de emergencias 9-1-1.

Señalaban que un Nissan Versa, perteneciente al transporte público en modalidad de taxi del estado de Oaxaca, y un Volkswagen Vento de color gris, con placas de Chiapas, habían colisionado.

Versiones extraoficiales mencionaron que la unidad de renta, con número económico 10-775 del sitio de taxis El Tusal, transitaba con dirección a Tuxtla Gutiérrez, pero de forma inesperada el automóvil particular, presuntamente, intentó ingresar a las inmediaciones de “El Amate”. Lo anterior provocó el corte de circulación, alarmando a quienes se encontraban alrededor.

Hospitalizados

Tras la llegada de los socorristas al kilómetro 61, frente a las instalaciones del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 14, “El Amate”, hicieron contacto con los lesionados.

Por ello, atendieron en primera instancia a una mujer y a dos hombres —todos pasajeros— que presentaban posibles fracturas. Indicaron que circulaban en el taxi proveniente de Chahuites, Oaxaca, con dirección a la capital chiapaneca.

Después de darles los primeros auxilios y valorarlos, procedieron a inmovilizarlos para preparar su traslado a un hospital.

Finalmente, una fémina que iba a bordo del Volkswagen Vento resultó con golpes, por lo que también fue trasladada al IMSS-Bienestar, quedando en el lugar los conductores de ambos automóviles, a la espera del personal de la Guardia Estatal para apoyar en el deslinde de responsabilidades, así como para ordenar el retiro de las unidades siniestradas.