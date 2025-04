Taxi y auto se estampan frontalmente

El taxista pasó confiado en la intersección de la 11.ª Poniente y 12.ª Sur, sin darse cuenta de que circulaba cerca el Aveo. Ulises Villalobos / CP

Un choque se dio en la intersección de la 11.ª Poniente y 12.ª Sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el cual dejó como saldo únicamente daños materiales, sin personas lesionadas de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo del servicio de transporte público, en modalidad de taxi, colisionó frontalmente contra un automóvil particular Chevrolet Aveo. Presuntamente, el ruletero no se percató de la presencia del sedán y al cruzar lo impactó.

Según versiones preliminares, el taxista circulaba en sentido de sur a norte sobre la 11.ª Poniente, mientras que el Aveo lo hacía en sentido de poniente a oriente sobre la 12.ª Sur.

Daños

La magnitud del impacto dejó severas averías en ambas unidades, lo que hizo necesaria la intervención de los elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes realizaron las pesquisas correspondientes para deslindar responsabilidades.

Afortunadamente no se reportaron personas con heridas graves, por lo que no fue necesaria la presencia de servicios médicos en el lugar. No obstante, las autoridades solicitaron una grúa con plataforma para el traslado de los vehículos al corralón municipal, en lo que se concluyen los trámites legales.

El percance generó movilización de las autoridades a la zona y la vialidad se vio interrumpida durante varios minutos hasta el retiro de las unidades.