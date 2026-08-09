Taxi y automóvil chocan en el barrio Nicalocok

Con daños materiales y sin reporte de lesionados se saldó un choque entre un taxi y un automovilista ocurrido este fin de semana en el municipio de Comitán. El incidente movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento y brindar la ayuda necesaria.

Fue en la 9.ª calle Sur con 8.ª avenida Poniente, en el barrio de Nicalocok, en donde se registró el accidente cerca de las 09:30 horas.

Percance vial

El percance ocurrió en la intersección en forma de “s” cuando ambos vehículos pretendieron pasar al mismo tiempo, colisionando en la parte frontal y en el lado izquierdo.

Las dos unidades involucradas eran un automóvil de la marca Nissan Versa, perteneciente al servicio público en modalidad de taxi con número económico 0724, y un Volkswagen Jetta de color gris.

Los vehículos acabaron atravesados sobre la vía de comunicación, interrumpiendo el tráfico en la zona y causan afectaciones en la circulación, por lo que fue reportado al número de emergencias 911 para que aseguraron el área y permitieran el flujo vial.

Al lugar llegaron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes atendieron el percance y mediaron entre los conductores involucrados, a fin de que llegaran a un acuerdo económico para deslindar responsabilidades al momento y evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público.