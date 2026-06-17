Taxi y colectivo provocan caos vial

Dos vehículos del servicio de transporte público colisionaron durante la tarde del martes en la ciudad de Comitán, lo que dejó solamente daños materiales al tiempo de provocar congestionamiento vial. Los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron para tomar conocimiento.

Fue alrededor de las 14:00 horas que se registró el percance en el carril de norte a sur del bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 11.ª y 12.ª calle Sur, en las inmediaciones de la central de abasto 28 de Agosto.

Intentó incorporarse

El choque se dio cuando el chofer de un taxi de la marca Nissan Tsuru, con número económico 0117 del sitio Junchavín, se encontraba estacionado en la parada de transporte y pretendió reincorporarse al flujo vehicular.

Al realizar la maniobra con falta de precaución y no percatarse de la circulación terminó por impactarse contra un colectivo de la ruta 156, el cual acabó con la defensa y parrilla delantera desprendidos, quedando ambos atravesados sobre la vía.

Debido a que el lugar es muy concurrido se registró un embotellamiento en la vialidad, por lo que de inmediato acudieron policías de Tránsito Municipal para atender el percance y llevar a cabo los peritajes.

Los uniformados conminaron a dialogar a los involucrados para llegar a un convenio para el pago de daños, a fin de deslindar responsabilidades y liberar el bulevar para facilitar el flujo vehicular.

La zona complicó el tránsito porque cerca se ubica la Central de Abastos y otros comercios. Los automovilistas y choferes del transporte público han reportado que para pasar por este lugar les lleva un tiempo de hasta 45 minutos.