Taxi y mototaxi colisionan por corte de circulación

Dos personas con múltiples lesiones y dos vehículos del transporte público con abolladuras, fue el saldo de un aparatoso choque que se dio en una de las vialidades del municipio de Cintalapa.

Todo apunta a que un posible corte de circulación habría frenado el libre tránsito de ambas unidades en la intersección de calles.

Trascendió que vecinos del barrio Santa Cecilia fueron testigos del impacto entre un automóvil Nissan Tsuru de color blanco, perteneciente al servicio público en modalidad de taxi con número económico 020, y un mototaxi de color amarillo, del cual tras el encontronazo dos personas resultaron afectadas.

Versiones extraoficiales mencionaron que el segundo vehículo transitaba sobre la 6.ª avenida Sur, pero en la intersección de la 8.ª calle Oriente el taxi habría continuado su trayectoria sin hacer caso a la preferencia.

Esto hizo que se estrellara en el costado izquierdo del mototaxi, proyectando a los ocupantes hacia el pavimento.

Primeros auxilios

Por lo anterior, personal de Protección Civil arribó al lugar del incidente y brindó los primeros auxilios a Salvador “N” (22 años), chofer del mototaxi, y a María “N”, pasajera.

Ambos presentaban lesiones en las cervicales y laceraciones en diversas partes del cuerpo, por lo cual los socorristas hicieron el traslado al hospital del IMSS-Bienestar.

Finalmente, las unidades permanecieron en el lugar del accidente a donde llegaron policías de Transito y Vialidad Municipal, así como de la Policía Municipal, quienes conversaron con los propietarios de los vehículos para conocer el contexto y proceder al deslinde de responsabilidades.