Taxista arrolla a repartidor y lo deja con lesiones

Un motorrepartidor resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito contra un taxi en el barrio La Pileta, en el municipio de Comitán, ayer por la tarde.

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia y a elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes atendieron la situación y realizaron las diligencias necesarias.

Sin precaución

El percance ocurrió alrededor de las 13:15 horas sobre la 9.ª calle Sur, en el cruce con la 3.ª avenida Poniente, uno de los puntos con mayor circulación vehicular de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el taxi marcado con el número económico 0937, perteneciente al sitio Guadalupanos, circulaba sobre la avenida con dirección al norte.

Al llegar al crucero, el conductor presuntamente intentó incorporarse a la calle sin percatarse de que sobre la vía transitaba una motocicleta Italika FT150 de color negro, utilizada para el servicio de reparto.

La maniobra derivó en un fuerte impacto que proyectó al motociclista contra el pavimento, provocándole diversas lesiones.

Reporte al 911

Testigos que presenciaron el accidente solicitaron apoyo al número de emergencias 911, mientras otros auxiliaban al motorrepartidor en espera de la llegada de los cuerpos de rescate.

A diferencia de otros casos, el chofer del taxi decidió permanecer en el lugar de los hechos y colaboró con las autoridades, además de solicitar el apoyo de los servicios de emergencia para atender al herido.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes llevaron a cabo una valoración médica al motociclista.

Tras la revisión, determinaron que las lesiones no comprometían su vida ni era necesario su traslado a un hospital, por lo cual únicamente recibió los primeros auxilios y fue estabilizado en el sitio.

Posteriormente, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento del incidente, efectuaron el peritaje correspondiente y dialogaron con ambas partes para buscar una solución mediante un convenio de reparación de daños, evitando así que el caso fuera turnado a otras instancias.

Cierran vialidad

Mientras se desarrollaban las diligencias, la circulación sobre la 9.ª calle Sur permaneció parcialmente cerrada durante aproximadamente una hora, generando afectaciones al tránsito vehicular.

Una vez concluidas las maniobras y retiradas las unidades involucradas, el flujo fue restablecido con normalidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas y motociclistas para conducir con precaución, respetar la preferencia de paso y extremar medidas de seguridad en los cruceros de la ciudad.

Lo anterior con el fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la integridad de los usuarios de la vía pública.