Taxista atropella a agente de Tránsito

El día de ayer en calles del municipio de Reforma, un agente de Tránsito Municipal resultó lesionado luego de ser atropellado por un taxi que presuntamente circulaba en sentido contrario.

No respetó vialidad

De acuerdo con los primeros informes, el percance sucedió cuando la unidad del transporte público —un automóvil de la marca Nissan Tsuru— salió del área de combis de Boca de Limón y se incorporó hacia la zona conocida como La Pasadita.

Aparentemente, al hacer la maniobra no tuvo cuidado ante la intensa circulación vehicular que había al mediodía, además ignoró las indicaciones del oficial que regulaba el tránsito.

Testigos señalaron que el agente intentó detener la marcha del ruletero para indicarle la ruta correcta, pues iba en sentido contrario; sin embargo, el chofer no hizo caso, continuó avanzando y acabó atropellándolo, provocando que cayera fuertemente contra el pavimento.

Chofer escapó

Después del percance, el taxista abandonó el lugar mientras ciudadanos y compañeros del oficial solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil se presentaron para brindar los primeros auxilios al policía lesionado.

Corporaciones de seguridad y personal de Tránsito Municipal desplegaron un operativo para recabar información sobre la unidad involucrada y localizar al conductor responsable.

Asimismo, se iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las circunstancias del hecho.