Taxista ebrio causa carambola en bulevar

En las últimas horas de la noche del jueves, un taxista en presunto estado de ebriedad provocó una aparatosa carambola en la ciudad de Comitán, la cual se saldó con al menos ocho lesionados y cuantiosas pérdidas materiales.

Esto movilizó a ambulancias del Sistema de Protección Civil (PC) y agentes de Tránsito y Vialidad del municipio para atender la emergencia.

Fue minutos antes de las 20:00 horas que se registró el percance en el carril de norte a sur del bulevar Dr. Belisario Domínguez Norte, en el cruce con la 6.ª calle Norte.

Accidente múltiple

El choque se registró cuando las unidades involucradas circulaban al sur de la ciudad; sin embargo, el taxista manejaba en presunto estado de ebriedad y se estrelló contra un autobús de la OCC.

Después rebotó e impactó en la parte lateral izquierda de un Volkswagen Jetta, el cual acabó sobre la acera peatonal y embistió a una motoneta.

Testigos de la carambola reportaron el hecho al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a ambulancias del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para que paramédicos y bomberos valoraran a ocho heridos

Entre los lesionados se encontraba el ruletero, quien fue rescatado al quedar prensado entre los fierros retorcidos de la unidad con número económico 0774.

Al lugar se presentaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance y controlar el tráfico, realizando los peritajes para consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público (MP) para que sea esta autoridad quien deslinde responsabilidades conforme a la ley.

Los afectados, junto al taxista, fueron trasladados a un hospital y el chofer del transporte público fue puesto a resguardo policiaco mientras que las autoridades ministeriales determinan su situación jurídica; asimismo, los vehículos fueron remolcados al corralón.