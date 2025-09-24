Taxista ebrio colisiona contra un Vocho

Un taxista en estado de ebriedad fue detenido por las autoridades municipales, luego de colisionar contra un Vocho en la ciudad de Comitán, lo que dejó cuantiosos daños materiales.

Fue alrededor de las 20:40 horas que se registró el percance sobre la 4.ª avenida Oriente con 7.ª calle Sur, en el barrio San Sebastián.

No respetó el UnoXUno

El ruletero circulaba en la unidad de transporte público con número económico 0640 sobre la avenida con rumbo hacia el sur, sin embargo, al llegar a la intersección de calles no respetó el señalamiento vial de UnoXUno y embistió a un Volkswagen Sedán (Vocho), que transitaba de oriente a poniente.

El encontronazo movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento ante el reporte al número de emergencias 911.

Arrestan a responsable

Al presentarse observaron el estado inconveniente del chofer del taxi, por lo cual lo detuvieron para consignarlo ante un agente del Ministerio Público, ordenando remolcar los vehículos al corralón en turno y poder deslindar responsabilidades en las próximas horas.

En el transcurso del día lunes se registraron tres accidentes en esta ciudad, que involucró a cuatro taxis, de los cuales dos choferes manejaban en estado de ebriedad, los cuales fueron detenidos por las autoridades.