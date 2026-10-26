Taxista ebrio embiste a luminaria y a un poste

Un taxista terminó en el hospital luego de protagonizar un accidente durante las últimas horas de la noche del sábado, cuando perdió el control de su unidad y se estrelló contra dos postes en una vialidad ubicada al poniente de la zona urbana del municipio de Palenque.

El percance se dio sobre la calle que conduce a la colonia Capitán Ramón Lara, donde el chofer del taxi con número económico 309, perteneciente al sitio Box Balam, impactó primero contra un poste de madera propiedad de una empresa telefónica y después contra una estructura metálica del alumbrado público.

Debido a la fuerza del choque, el objeto de madera acabó fracturado, mientras que la luminaria detuvo la marcha del automóvil y evitó que continuara su trayectoria; sin embargo, esto dejó daños materiales tanto en la unidad de transporte público como en la infraestructura urbana.

Hospitalizado

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía y de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las actuaciones correspondientes. También llegaron paramédicos, quienes valoraron al chofer y le brindaron los primeros auxilios.

Debido a los golpes y lesiones que presentaba, el ruletero tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital general para recibir atención médica especializada, bajo custodia de los agentes policiacos.

De manera extraoficial, trascendió que el conductor presuntamente podría encontrarse bajo los efectos del alcohol al momento del percance, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente, por lo que corresponderá a las autoridades determinar si existió alguna condición que influyera y deslindar responsabilidades con base en ello.