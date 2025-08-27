Taxista embiste a motocicleta; un lesionado

Un percance vial fue registrado la tarde del martes en la ciudad de Palenque, el cual dejó como saldo daños materiales y al menos una persona lesionada.

El accidente sucedió sobre la carretera ramal que conduce a la zona arqueológica, a escasos metros de la secundaria federal, cuando un taxi local y una motocicleta protagonizaron el fuerte choque.

Múltiples lesiones

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios de los testigos, el motociclista derrapó varios metros después del impacto, lo que le ocasionó golpes contusos, heridas abrasivas y posibles luxaciones.

Automovilistas y transeúntes, alarmados al ver la aparatosa colisión, dieron aviso inmediato al número de emergencias 911, lo que permitió la rápida movilización de los elementos policiacos y de paramédicos de los cuerpos de socorro.

Luego de recibir los primeros auxilios en el lugar, el lesionado fue trasladado de urgencia al hospital general de Palenque para una atención médica especializada.

Mientras tanto, las unidades involucradas quedaron bajo resguardo de las autoridades para deslindar responsabilidades y determinar las causas que provocaron el choque.