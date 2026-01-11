Taxista le corta el paso a motocicleta

En las inmediaciones del barrio Nicalocok, en el municipio de Comitán, un aparatoso accidente de tránsito se registró debido a una maniobra imprudente que derivó en la colisión entre una motocicleta y una unidad de transporte público en modalidad de taxi.

Esto dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales valuados en miles de pesos.

No respetó la preferencia

El percance ocurrió en el cruce de la 6.ª avenida Poniente y la 11.ª Calle Sur, cuando el conductor de una motocicleta Vento intentó incorporarse a la vialidad presuntamente sin respetar la preferencia de paso.

En ese momento fue embestido por un taxi Chevrolet Beat, con número económico 0277, perteneciente al sitio Radiotaxis Comitán.

Debido a la fuerza del encontronazo, el motociclista y su acompañante salieron proyectados; uno de ellos acabó sobre el cofre del taxi, presentando diversos golpes en el cuerpo.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia al observar la magnitud del percance.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron la atención prehospitalaria a los heridos.

Luego de la valoración se determinó que uno de ellos requería traslado a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que el otro fue atendido en el sitio.

Policías de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el peritaje y ordenaron el traslado de ambos vehículos al corralón en turno.

Asimismo, el presunto responsable fue detenido para que responda por los daños y lesiones ocasionadas, conforme a lo establecido por la ley.