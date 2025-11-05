Taxista provoca choque contra un motociclista

La tarde del martes en la ciudad de Comitán, un motociclista resultó lesionado luego de estrellarse contra un taxi que se le atravesó sobre una transitada avenida debido a que pretendía ingresar a una gasolinera. El hecho movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 13:40 horas que se registró el percance sobre la 10.ª avenida Poniente, entre 5.ª y 6.ª calle Sur en el barrio Cristóbal Colón.

Falta de precaución

El conductor del vehículo de transporte público en modalidad de taxi con número económico 1040, circulaba sobre la avenida rumbo al norte, pero al llegar a una estación gasolinera realizó una mala maniobra para ingresar e intentó ganarle el paso al motorista que se dirigía hacia el sur.

Por ello, no logró esquivar al Nissan Versa y acabó estampándose en la parte lateral trasera de la unidad de pasaje, saliendo proyectado. El individuo quedó tendido sobre el asfalto y la motocicleta entre los matorrales de un lote baldío.

Testigos al ver el aparatoso percance, rápidamente solicitaron apoyo del número de emergencias 911, lo que movilizó en minutos a paramédicos de Protección Civil Municipal que brindaron los primeros auxilios y trasladaron al herido al hospital regional.

Fueron agentes de la Policía de Vialidad Municipal los que llegaron para tomar conocimiento del accidente, llevar a cabo los peritajes necesarios e iniciar un diálogo entre los involucrados para que llegaran a un acuerdo económico y se deslindaran responsabilidades.