Taxista queda grave tras ser chocado por pick up

Entre la vida y la muerte se debate un taxista al sufrir un aparatoso accidente durante las últimas horas de la noche del sábado en el libramiento del municipio de Comitán.

El responsable huyó y dejó abandonada la camioneta. Al lugar, llegaron paramédicos y policías para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 21:30 horas que ocurrió el percance en el libramiento Sur, entre 8.ª y 9.ª Sur del barrio Los Desamparados.

Terminó prensado

Por causas que todavía se investigan, el incidente se dio entre un Nissan Tsuru, en modalidad de taxi con número económico 0422 y placas de circulación A-237-BHB, y una camioneta GMC Genali de color rojo.

Esta última impactó en la parte lateral izquierda del transporte público y lo arrastró por varios metros hasta quedar fuera de la vía de comunicación y quedó prensado el trabajador del volante.

Al lugar se movilizaron paramédicos y bomberos de Protección Civil Municipal para rescatar al ruletero de nombre Fredy “N” (53 años), originario de La Independencia, para trasladarlo al hospital regional.

Más tarde, trascendió que su estado de salud fue reportado como grave pues al sufrir fracturas en las costillas hubo perforación en un pulmón y fracturas craneoencefálicas, por lo que se debate entre la vida y la muerte.

El conductor de la camioneta se dio a la fuga rápidamente, abandonando la pick up para evadir responsabilidades.

Mientras tanto, agentes de la Guardia Vial Estatal llegaron junto a peritos de la Fiscalía para llevar a cabo los peritajes necesarios y ordenar remolcar los dos vehículos al corralón. El caso fue consignado ante un agente del Ministerio Público.