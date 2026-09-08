Taxista se estrella contra camioneta estacionada

Después de colisionar contra una camioneta estacionada, un taxista aparentemente ebrio fue detenido en el municipio de Comitán. El incidente dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

El accidente sucedió sobre la 7.ª avenida Poniente, entre 8.ª y 9.ª calle Sur, en el barrio Nicalocok.

Provoca percance

El incidente ocurrió cuando el taxista manejaba un Chevrolet Beat, con número económico 0468 del sitio Tenam Premier, con dirección al sur, de repente perdió el control del volante debido a que se encontraba en presunto estado de ebriedad.

El automóvil colisionó por alcance contra una camioneta pick up de la marca Nissan Frontier de color negro, la cual se encontraba aparcada, lo que dejó severos daños en la unidad de pasaje. Testigos reportaron el accidente al número de emergencias 911.

Al lugar arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia, quienes detuvieron al taxista para trasladarlo a la comandancia, donde un médico legista le haría la prueba del alcoholemia.

La unidad de transporte público fue remolcada al corralón por el servicio de grúas, en tanto que el asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades en las próximas horas.