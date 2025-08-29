Termina con fractura expuesta por impacto

Una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta resultó gravemente lesionada, luego de ser atropellada por un taxi sobre la avenida Rubí y esquina con calle Morganita, en el fraccionamiento San Fernando, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El percance movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad, quienes tuvieron que cerrar parcialmente la zona durante más de una hora.

No respetaron vialidad

Esto se registró cerca de las 08:05 horas del jueves, cuando —según versiones preliminares— la motociclista circulaba con la vía de preferencia, sin embargo, el chofer del taxi intentó ganarle el paso sin respetar la señalización, provocando el violento impacto. Producto de la colisión, la fémina —que conducía una unidad de la marca Italika— salió proyectada y acabó tendida sobre el pavimento, con lesiones visibles en una de las extremidades.

Atención

Paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal acudieron de inmediato al sitio para brindarle la atención prehospitalaria y, tras valorar la gravedad de sus heridas, determinaron su traslado urgente a un hospital cercano.

Los socorristas informaron que presentaba una fractura expuesta en la pierna izquierda, además de múltiples golpes y excoriaciones.

Peritaje

Policías de Tránsito y Vialidad Municipal llevaron a cabo el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que las unidades involucradas fueron aseguradas y trasladadas al corralón, mediante una grúa con plataforma. El tráfico en la zona se vio afectado hasta pasadas las 09:00 horas, momento en que la vialidad fue liberada.

Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los señalamientos y la preferencia de paso, recordando que la imprudencia al volante continúa siendo una de las principales causas de accidentes en la ciudad.