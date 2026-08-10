Termina con fractura expuesta tras impacto

Con una probable fractura expuesta resultó un joven motociclista luego de ser impactado por una camioneta particular en el fraccionamiento Vida Mejor, ubicado en la capital chiapaneca, ayer por la mañana.

El reporte fue proporcionado al número de emergencias 911 alrededor de las 08:35 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al bulevar Circuito de Los Poetas Norte Poniente y esquina con la avenida Poeta Rosemberg Mancilla, en el fraccionamiento mencionado.

Corte de circulación

Al llegar les dieron a conocer que el conductor de una camioneta particular de la marca china Jac, la cual se desplazaba sobre la zona, pero de manera sorpresiva acabó haciendo un presunto corte de circulación a un joven a bordo de una motocicleta Italika, sin placas de circulación.

Del impacto, el motorista salió proyectado y se golpeó violentamente contra el pavimento, quedando con una fractura expuesta en uno de los pies.

Primeros auxilios

Al lugar se movilizó una cuadrilla de socorristas de Protección Civil Municipal, quien le proporcionó los primeros auxilios. Después de estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno, mientras se deslindan responsabilidades y para liberar la circulación vial en la zona, pues permaneció afectada en lo que se realizaban las labores.