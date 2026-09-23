Termina con heridas al romper ventana en riña

Un hombre resultó con heridas cortantes en ambas manos luego de participar en una riña y golpear accidentalmente el cristal de una ventana en un domicilio de la colonia Mexicanidad Chiapaneca, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sector tras recibir el reporte a los números de emergencias, donde señalaban que había una confrontación entre varias personas.

Hechos

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar de los hechos, durante la trifulca el sujeto habría realizado un movimiento brusco y acabó impactando su puño contra una ventana, provocando que esta se rompiera. Los fragmentos le ocasionaron diversas heridas en las manos.

Ante la situación, los agentes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para valorar al lesionado. Minutos después arribó una cuadrilla de paramédicos voluntarios del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech), quienes le brindaron los primeros auxilios.

Los socorristas llevaron a cabo una valoración y determinaron que, pese a las heridas que presentaba, el individuo no requería ser trasladado a un hospital.

Después de recibir los primeros auxilios, permaneció en el sitio mientras los elementos policiacos continuaron con las diligencias relacionadas con la violenta pelea. Finalmente, los paramédicos concluyeron su intervención y se retiraron del sitio.