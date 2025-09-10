Termina con quemaduras tras una explosión

Una persona con quemaduras de primer grado y un adulto mayor con crisis nerviosa, fueron el saldo de una explosión registrada en una vivienda en el barrio San Ramón, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, ocasionada por malas maniobras en la instalación de una estufa de gas.

El hecho ocurrió a las 10:15 de la mañana del martes. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos para proporcionar la ayuda a las personas afectadas.

Se presentaron a un domicilio ubicado en la calle Prolongación Baja California y Urbina Estrada, en el barrio mencionado.

Estallido en estufa

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión fue provocada por un mal manejo durante la instalación de una estufa, lo que ocasionó la acumulación de gas en el interior de la casa.

El estallido rompió cristales y causó las quemaduras leves en una persona, quien recibió atención inmediata en el sitio sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades informaron que el incidente quedó bajo control en pocos minutos y exhortaron a la población a extremar precauciones en la instalación de estufas y el manejo de tanques de gas, con el fin de evitar siniestros que pongan en riesgo su vida y el patrimonio familiar.

En el operativo participaron también agentes de Tránsito y Policía Municipal, personal del Instituto de Bomberos de San Cristóbal, rescatistas voluntarios, Alumbrado Público y la Cruz Roja Mexicana, quienes trabajaron de manera coordinada para brindar seguridad y apoyo a los vecinos.