Termina con una posible fractura luego de chocar

Con daños materiales de consideración y un lesionado se saldó un percance ocurrido sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia Ana Gabriela.

Los elementos de Tránsito y Vialidad de Chiapa de Corzo se movilizaron hacia el tramo carretero en la demarcación chiapacorceña, en el sentido de oriente a poniente, para atender la emergencia.

Lesionado

En el lugar localizaron un automóvil Mazda y una motocicleta Pulsar, cuyos conductores se habrían visto involucrados en el accidente. Como consecuencia del impacto, el motorista presentó diversas lesiones en las extremidades.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para brindarle atención médica. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde le practicarían estudios radiográficos para descartar fracturas.

Agentes de Tránsito y Vialidad llevaron a cabo las diligencias correspondientes, mientras las unidades permanecieron en el lugar durante las labores de atención al herido.

Aproximadamente una hora después, una grúa con plataforma hizo el retiro de los vehículos involucrados, los cuales fueron transportados al corralón en turno, con lo que finalmente se logró liberar la vialidad en la zona.

Las autoridades se encargarían de determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque y deslindar responsabilidades en las próximas horas.