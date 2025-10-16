Termina fracturado en accidente de moto

Con diversas fracturas y lesiones que lo obligaron a ser trasladado a un hospital, resultó un joven al accidentarse en la motocicleta que conducía en el tramo carretero de Tapachula a Huehuetán.

Fue a la altura del entronque hacia la comunidad Álvaro Obregón en donde al parecer la unidad tuvo una ponchadura de llanta, por lo cual perdió el control de la misma.

Yiner “N” (24 años) quedó tirado sobre la vía, mientras que su acompañante milagrosamente resultó ileso.

Paramédicos

Ante el reporte del percance acudieron paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) que le brindaron los primeros auxilios, determinando que presentaba posibles fracturas de cúbito y radio del brazo derecho, esguince en el tobillo derecho y otros golpes, por lo que lo inmovilizaron.

Sin embargo, acudieron sus familiares y ellos determinaron trasladarlo a un hospital en donde le brindarían los servicios médicos especializados.

En tanto, las autoridades viales tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Recomendaron a los conductores de motocicletas extremar las precauciones al circular en las carreteras y verificar el estado de las unidades para prevenir accidentes.