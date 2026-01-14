Termina fracturado tras corte de circulación

Con una doble fractura expuesta en uno de los brazos quedó un joven motorrepartidor tras sufrir un presunto corte de circulación en la 5.ª Norte y 11.ª Poniente del barrio Guadalupe, en la capital Tuxtla Gutiérrez, la mañana del martes.

El hecho fue registrado alrededor de las 09:05 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio mencionado.

Ahí, se informó que el motorista circulaba de poniente a oriente sobre la 5.ª avenida Norte cuando fue colisionado por un automóvil que se desplazaba de norte a sur y no respetó la preferencia.

Después de impactarse, el conductor de la motocicleta acabó malherido sobre el pavimento, además de que tenía probables fracturas en la clavícula y en el antebrazo izquierdo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde quedó bajo atención médica.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, mientras que peritos de Tránsito recabaron evidencias para el deslinde de responsabilidades. Ambos vehículos fueron remitidos al corralón en turno.

El automovilista no fue detenido, sin embargo, se prevé que se finquen responsabilidades legales por lesiones y daños a terceros.

Asimismo, el percance ocasionó un ligero congestionamiento vial, el cual fue controlado minutos después por las autoridades.

La Policía Vial reiteró el llamado a los conductores a respetar los señalamientos y la preferencia vial para prevenir accidentes.