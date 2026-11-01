Termina grave al estamparse en contra de dos vehículos

En estado grave de salud fue como quedó un motociclista al estrellarse contra dos vehículos sobre la 4.ª calle Poniente, cerca del puente del río Coatán en el municipio de Tapachula.

Se dijo que el individuo se desplazaba de oriente a poniente a exceso de velocidad y rebasando sin precaución; al toparse de frente con otro vehículo trató de esquivarlo, sin embargo, se impactó en un costado y posteriormente en otro automóvil que se encontraba estacionado.

La motocicleta acabó prácticamente incrustada entre ambas unidades, mientras que el conductor terminó tirado sobre la cinta asfáltica; presentaba diversas fracturas y lesiones en varias partes del cuerpo.

Cuando llegaron los paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) establecieron que a pesar de que llevaba casco de seguridad, no lo tenía puesto, sino que iba en una de las manos.

De forma urgente fue internado en el hospital regional para su atención médica especializada inmediata.

A su vez, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hizo cargo de iniciar las investigaciones para determinar la forma en la que sucedió el percance y el deslinde de las responsabilidades, de acuerdo a la ley.