Termina grave al tratar de rebasar y estrellarse

Un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Ocosingo dejó como saldo a un motociclista hospitalizado y con pronóstico reservado, luego de que la maniobra imprudente de un rebase terminara en un choque.

Colisión frontal

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo a escasos 200 metros de la entrada a la ciudad quesera y muy cerca de la rotonda conocida como La Sibalteca.

Testigos relataron que el conductor de la motocicleta viajaba a exceso de velocidad y, al intentar rebasar a otro vehículo, perdió el control y se estampó de frente contra una unidad que circulaba en sentido contrario.

El impacto fue tan violento que el motorista salió proyectado por los aires y acabó tirado sobre el pavimento, semiinconsciente y con abundante sangrado debido a las lesiones sufridas.

Personas que se encontraban en el sitio corrieron a auxiliarlo mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Labores

Policías municipales y elementos de Tránsito acudieron de inmediato, cerrando momentáneamente la circulación vehicular para permitir el trabajo de los paramédicos de Protección Civil.

Tras brindarle los primeros auxilios, los rescatistas estabilizaron al herido y lo trasladaron de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece bajo observación médica.

La motocicleta, bastante dañada, fue asegurada por las autoridades para iniciar el deslinde de responsabilidades y esclarecer la dinámica del percance.