Termina hospitalizado tras impacto contra camioneta

Un motociclista terminó hospitalizado y un conductor fue presentado ante las autoridades debido a un aparatoso choque sucedido en Palenque, dejando también como saldo preliminar daños materiales.

De acuerdo con los reportes recabados, el percance ocurrió sobre el bulevar Palenque-Pakal Ná, a la altura de la entrada de una conocida estación de suministros energéticos.

Testigos señalaron que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y, pese a que en el sitio existe un reductor destinado a prevenir percances, este no fue suficiente para evitar el choque.

No tuvo precaución

Trascendió que en ese momento el conductor de una camioneta intentaba incorporarse al bulevar desde la gasolinera, efectuando una maniobra de cruce que, de acuerdo con las primeras versiones, habría ocasionado el corte de circulación.

Esta combinación de factores derivó en la colisión que proyectó al motociclista contra el pavimento, ocasionándole lesiones visibles.

De inmediato acudieron al sitio agentes de la Policía Municipal, así como de Tránsito y Vialidad, quienes hicieron las primeras diligencias y ordenaron el traslado de los vehículos involucrados al corralón.

Ayuda médica

Asimismo, paramédicos brindaron los primeros auxilios al afectado y lo llevaron de urgencia al hospital general, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Mientras tanto, el conductor de la camioneta fue puesto en calidad de detenido para deslindar responsabilidades y esclarecer ante el Ministerio Público (MP) las circunstancias en cómo ocurrió el accidente.