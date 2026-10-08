Termina incrustado en casa al salir de carretera

En una vivienda ubicada a un costado de la carretera Venustiano Carranza-Pujiltic, una camioneta tipo pick up de la marca Toyota se salió de la carretera y terminó incrustada contra el inmueble, por lo que causó severos daños.

El percance se dio a la altura de la comunidad San Pedro El Puy, donde el vehículo abandonó la vía de comunicación hasta chocar contra la construcción. La colisión provocó destrozos de consideración tanto en la unidad como en parte de la propiedad.

Perdió el control

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, situación que habría influido en la pérdida de control del volante.

Esta versión deberá ser confirmada por las autoridades mediante las diligencias necesarias.

A pesar de la fuerza del encontronazo, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron al conductor, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes mientras se determina su situación jurídica y la responsabilidad por los daños ocasionados.

La camioneta permaneció bajo resguardo en el lugar de los hechos hasta el arribo de una grúa, que se encargaría de retirarla y remolcarla a un corralón.