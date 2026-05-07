Termina incrustado motorista contra Vento

Un motociclista resultó lesionado y fue trasladado al hospital en Comitán, cuando un automovilista pretendió ganarle el paso y terminó incrustándose contra este en la parte lateral izquierdo, incidente que movilizó a paramédicos y policías.

Fue alrededor de las 13:20 horas que ocurrió el incidente sobre la 12.ª avenida Poniente, en el cruce con 5.ª calle Sur, barrio de Santa Ana.

Se pasó el alto

El choque entre ambos ocurrió cuando el conductor de un Volkswagen Vento color blanco circulaba rumbo al oriente, pero al llegar al cruce no se detuvo.

Ante la falta de precaución y al no respetar la preferencia, un motociclista a bordo de una Italika color gris terminó incrustándose entre la llanta y salpicadera izquierda, quien terminó tendido sobre el asfalto.

Deslinde

Testigos del percance reportaron el incidente al 9-1-1, lo que movilizó a una ambulancia de Protección Civil (PC), por lo que paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado y tras valorarlo fue trasladado al hospital regional.

Fueron agentes de la Policía de Vialidad y Tránsito Municipal que llegaron para atender el percance y liberar la vía, mediando entre familiares y la parte responsable para que dialogaran y convinieran el pago de daños.