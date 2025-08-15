Termina malherido en una supuesta riña

Una persona del sexo masculino quedó tirada sobre un camino de terracería luego de ser herida a golpes la noche del jueves, al sur poniente del municipio de Cintalapa. Aunque algunos señalaban una caída, otros testigos relacionaron el violento incidente con una presunta riña.

Trascendió que minutos después de las 18:00 horas, vecinos del barrio El Brasilito habrían solicitado el apoyo del personal policial y de auxilio a la calle del mismo nombre, ubicada a un costado del fraccionamiento Huapinol, en donde había un hombre en mal estado, con un sangrado profuso.

Tras lo anterior, paramédicos de Protección Civil al arribar iniciaron la valoración del sujeto, del cual no pudieron obtener sus datos generales ya que permanecía inconsciente.

A consecuencia de una herida abierta a la altura de la cabeza, los socorristas tuvieron que aplicarle un vendaje compreso y después lo estabilizaron.

Ya inmovilizado, el individuo fue colocado en una camilla para que fuera trasladado en la ambulancia al hospital del IMSS-Bienestar para una valoración más detallada. Además, mencionaron que era necesario suturar la herida abierta que tenía en la cabeza, debido a la persistente hemorragia.

Del presunto agresor nadie supo dar información, por lo cual se presume que huyó con rumbo desconocido.